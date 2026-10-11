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استجابةً لدعوة ترامب.. ماسك يعتزم تغيير اسم "سبيس إكس إيه آي" إلى "سبيس إكس إس آي"

  • 11 أكتوبر 2026
  • 14:58
استجابةً لدعوة ترامب ماسك يعتزم تغيير اسم سبيس إكس إيه آي إلى سبيس إكس إس آي

خبرني - يعتزم الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك تغيير اسم شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له بما يتماشى مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق مسمى "الذكاء الفائق" على هذه التكنولوجيا.

وقال ماسك، ردا على سؤال عبر منصة "إكس" الأحد، إنه سيتم تغيير اسم شركة "سبيس إكس إيه آي" إلى "سبيس إكس إس آي".

وكتب ماسك "نعم، سنجري هذا التغيير".

وتأسست شركة "سبيس إكس إيه آي" مؤخرا من خلال اندماج شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك، والتي تعد منافسة لشركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، مع مشروعه "سبيس إكس".

ويدفع ترامب منذ أسابيع لاعتماد مصطلح "الذكاء الفائق" المفضل بدلا من مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن الاسم الحالي يجعل التكنولوجيا تبدو "زائفة".

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