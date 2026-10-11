«فلاي دبي» تلغي رحلاتها إلى الرياض

خبرني - أكد متحدث باسم «فلاي دبي» إلغاء رحلات الشركة إلى الرياض حتى 14 أكتوبر، مشيراً إلى أنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات المختصة، وستُطلع عملاءها عبر قنواتها الرسمية على أي تعديلات في جداول الرحلات.

وأوضح أن بإمكان العملاء الذين تأثرت خطط سفرهم بالإلغاءات زيارة قسم «إدارة الحجز» على الموقع الإلكتروني flydubai.com للاطلاع على خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، فيما دعا المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عبر وكلاء السفر إلى التواصل معهم مباشرة.

وأعرب المتحدث عن اعتذار الشركة للمسافرين عن أي إزعاج ناتج عن التغييرات في خطط سفرهم.