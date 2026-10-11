تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب توقف الطيران

خبرني - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقعها الرسمي، عن تأجيل مباراة بين ناديي أبها والفيصلي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكان من المقرر أن تُقام المواجهة بين النادي الفيصلي، صاحب المركز الـ15 على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط، ونادي أبها، الذي يقبع في المركز الأخير بنقطتين، عند الساعة 6:25 من مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب نادي ضمك، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الرابطة إن قرار التأجيل جاء "بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية والحفاظ على انتظام المنافسة".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن النادي الفيصلي تعذّر عليه القدوم إلى أبها، السبت، لخوض المباراة، وذلك بسبب ظروف مرتبطة برحلة الطيران.

وتتعرض السعودية لهجمات من جماعة الحوثي اليمنية خلال الآونة الأخيرة، ومنها استهداف مطارٍ في العاصمة الرياض، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 12 شخصاً.