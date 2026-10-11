إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن تكرار محاولات التهريب وتغيير أساليبها لن يثني قوات حرس الحدود عن أداء واجباتها، وأنها تواصل رصد ومتابعة مختلف أشكال النشاطات غير المشروعة على الواجهات الحدودية، والتعامل معها بكل حزم.