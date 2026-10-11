كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية تعقد لقاءً تواصليًا مع أعضاء الهيئة التدريسية

خبرني - نظمت كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً تواصليًا جمع عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شحادة بأعضاء الهيئة التدريسية الحاليين والجدد، بحضور رؤساء الأقسام الأكاديمية، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التواصل الأكاديمي، وتوطيد العلاقات المهنية بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتوفير بيئة جامعية قائمة على التعاون وتبادل الخبرات.

وأكد عميد الكلية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شحادة أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الأكاديمي المشترك، وتوحيد الرؤى بشأن تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين أعضاء الهيئة التدريسية يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الكلية وتطلعاتها المستقبلية، ومواكبة المستجدات الحديثة.

كما شدد على أهمية مواصلة تطوير أساليب التدريس، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في بيئة مهنية متجددة.

وتناول اللقاء دور رؤساء الأقسام الأكاديمية في متابعة الخطط الدراسية، وتنسيق الجهود بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز جودة الممارسات التعليمية، إلى جانب أهمية تبادل التجارب والخبرات الأكاديمية والاستفادة من الممارسات المتميزة في التدريس والبحث العلمي.

من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة التدريسية أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تتيح المجال لتعزيز التعاون وتبادل الآراء والمقترحات، بما يدعم مسيرة الكلية الأكاديمية، ويسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الأقسام والتخصصات.

وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا حول عدد من القضايا الأكاديمية والتعليمية، حيث جرى تبادل وجهات النظر ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء الأكاديمي وتحسين جودة العملية التعليمية، والإجابة عن استفسارات أعضاء الهيئة التدريسية، بما يعزز روح الفريق الواحد ويدعم مسيرة التطوير المستمر في الكلية .