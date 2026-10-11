لماذا نشعر بالإحراج عندما يمدحنا الآخرون؟

خبرني - يشعر بعض الأشخاص بالتوتر أو الإحراج عندما يتلقون كلمات المديح، حتى وإن كانت صادقة وبسيطة، فيسارعون إلى التقليل من شأن أنفسهم أو تغيير الموضوع، في سلوك قد يبدو تواضعًا، لكنه يرتبط أحيانًا بعوامل نفسية وتجارب سابقة.

وكشفت المعالجة النفسية الدكتورة تشاندني توغنايت أن صعوبة تقبل الإطراء لا تعني بالضرورة انعدام الثقة بالنفس، بل قد تعكس شعورًا بعدم الارتياح تجاه الاهتمام المفاجئ أو الخوف من تقييم الآخرين.

وأوضحت، في تصريحات لصحيفة "هندوستان تايمز"، أن بعض الأشخاص يجدون أنفسهم في موقف غير مريح عندما يوجه إليهم الآخرون كلمات الإعجاب، ما يدفعهم إلى الرد بالمزاح أو تقديم مسوغات تقلل من قيمة الإطراء.

الخوف من أن تكون محط الأنظار

بحسب توغنايت، فإن تلقي المديح يضع الشخص في مركز الاهتمام ولو للحظات، وهو ما قد يثير شعورًا بالانكشاف لدى من يفضلون الابتعاد عن الأضواء.

وقد يظهر هذا الانزعاج في صورة احمرار الوجه أو الضحك بتوتر أو محاولة إنهاء الحديث سريعًا، باعتبارها استجابات تلقائية لتخفيف الاهتمام الموجه إليهم.

تجارب الماضي تؤثر في ردود الفعل

وأشارت الخبيرة إلى أن الأشخاص الذين نشؤوا في بيئات كان فيها الثناء نادرًا أو مشروطًا بالإنجاز، أو يتبعه انتقاد، قد يواجهون صعوبة في تصديق المجاملات لاحقًا.

وأضافت أن بعضهم قد يتساءل عن النوايا الحقيقية وراء الكلمات اللطيفة، حتى عندما يكون الطرف الآخر صادقًا تمامًا.

لماذا يصعب تصديق بعض المجاملات؟

وأوضحت توغنايت أن الإطراء العام والمبالغ فيه قد يبدو غير مقنع، خصوصًا إذا تعارض مع الصورة التي يحملها الشخص عن نفسه.

في المقابل، تكون المجاملات المحددة، التي تتعلق بموقف أو إنجاز واضح، أسهل في التقبل لأنها تستند إلى شيء ملموس.

وأكدت أن الشخص الذي يقدم المديح قد يعتبره لفتة عابرة، فيما يمنحه المتلقي أهمية أكبر ويتذكره لفترة طويلة.

ونصحت الخبيرة بالتدرب على استقبال الكلمات الإيجابية دون تبرير أو تقليل من الذات، مشيرة إلى أن الرد بكلمة "شكرًا" قد يكون خطوة بسيطة وفعالة للتعامل مع الإحراج وتعزيز القدرة على تقبل التقدير من الآخرين.