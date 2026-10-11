كيف تخفف الأمانة الروائح الكريهة في وسط البلد؟

خبرني - بدأت أمانة عمّان الكبرى، من خلال دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان، تطبيق تجربة ميدانية لاستخدام البكتيريا النافعة في عدد من المواقع بمنطقة وسط البلد، في إطار جهودها لتطوير أساليب المعالجة البيئية والحد من الروائح غير المرغوبة.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مستحضرات حيوية تحتوي على كائنات دقيقة نافعة، تعمل على تحليل المواد العضوية والمخلفات التي تعد من مصادر الروائح، بما يسهم في تقليل الروائح وتحسين الظروف البيئية في المواقع المستهدفة.

وأوضحت الأمانة أن هذه التجربة تأتي ضمن توجه أمانة عمّان الكبرى نحو تطبيق حلول بيئية مستدامة والاستفادة من التقنيات الحيوية الحديثة في معالجة بعض التحديات البيئية داخل المناطق الحضرية.

وأضافت أن التجربة تخضع للمتابعة والتقييم الميداني من قبل الفرق المختصة، بهدف قياس مدى فاعلية استخدام البكتيريا النافعة في الحد من الروائح، ودراسة إمكانية توسيع نطاق استخدامها في مواقع أخرى وفقاً لنتائج التقييم.

وأشارت الى أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل أعمال النظافة والمعالجة الميدانية والمتابعة المستمرة للمواقع، بما يعزز كفاءة الإجراءات المتخذة ويسهم في تحسين البيئة العامة في منطقة وسط البلد.

وأكدت الأمانة أنها مستمرة في البحث عن حلول عملية ومبتكرة ومستدامة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحسين جودة البيئة الحضرية، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية والتجارية العالية.

وتأتي هذه التجربة ضمن جهود أمانة عمّان الكبرى لتعزيز الممارسات البيئية الحديثة وتطوير أدوات التعامل مع مصادر الروائح، بما ينسجم مع توجهاتها نحو الاستدامة وتحسين جودة الحياة في مدينة عمّان.