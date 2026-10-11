وزير مصري أسبق يكشف كواليس زياراته السرية مع مبارك إلى ليبيا للإفطار مع القذافي

خبرني - كشف وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي عن تفاصيل زياراته السرية إلى ليبيا على مدار 11 عاما مرافقا للرئيس الراحل حسني مبارك.

وكشف فهمي أنهما كانا يفطران مع العقيد معمر القذافي خلال شهر رمضان في أجواء من الكتمان التام.

وقال وزير البترول المصري الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي في بودكاست رؤية أخرى، إنه زار ليبيا على مدار 11 عاما سرا برفقة الرئيس الراحل حسني مبارك للإفطار مع العقيد معمر القذافي.

وأضاف فهمي أنه كان يسافر إلى ليبيا برفقة الرئيس مبارك ووزير الدفاع الأسبق ورئيس المخابرات الأسبق عمر سليمان لزيارة القذافي خلال شهر رمضان، حيث كانا يحضران وجبة الإفطار المكونة من الفول والطعمية التي كانت تأتي خصيصا من مصر، وينهيان الإفطار بشرب الشاي الليبي، مؤكدا أن هذه الزيارات استمرت 11 عاما في طي الكتمان دون علم أحد.

وخلال اللقاء، كشف المهندس سامح فهمي كواليس الرحلات الخارجية التي جمعته بالرئيس الراحل حسني مبارك، موضحا أنه رافقه في نحو 40 رحلة خارجية.

وقال فهمي إن وجوده بصحبة مبارك على متن الطائرة كان فرصة ثمينة للاستفادة من خبرات كبار المسؤولين الذين كانوا يرافقون الرئيس، حيث كان يتنقل بينهم خلال الرحلة للاستماع إلى آرائهم وخبراتهم.

وأوضح أنه كان يجلس نحو 15 إلى 30 دقيقة مع عمر سليمان، ثم مع أسامة الباز وصفوت الشريف، لافتا إلى أنه كان يسألهم عن قطاعات العمل وأوضاعها، ويستمع منهم إلى آخر أخبار البلاد.

وأضاف أن هذا التواصل كان مهما جدا بالنسبة إليه، لأنه منحه ثقة كبيرة في نفسه، كما أتاح له الاستفادة من أفكار كثيرة وصفها بالبالغة الأهمية.

وسرد فهمي قصة طريفة حدثت بين الزعيمان الراحلان حيث دعا القذافي مبارك في إحدى المرات للصلاة فرد عليه مبارك رئيس مصر ميصليش وراء رئيس ليبيا.