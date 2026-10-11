الخارجية المصرية تكشف تفاصيل مقتل مضيفة طيران وإصابة 5 مصريين في مطار الرياض

خبرني - كشف مساعد وزير الخارجية المصري حداد الجوهري تفاصيل مقتل مضيفة طيران مصرية وإصابة 5 آخرين في استهداف مطار الملك خالد بالرياض مؤخرا.

وأكد الدبلوماسي المصري تكثيف الجهود القنصلية لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحية والمصابين وتيسير الإجراءات المطلوبة.

وأوضح السفير حداد الجوهري لموقع القاهرة 24 أنه فور وقوع حادث الاعتداء عصر أمس على مطار الملك خالد بالرياض تبين مصرع المواطنة المصرية عزة رمزي التي تعمل مضيفة طيران وإصابة كل من لمياء شهاب إسماعيل وفريدة وليد محمد وعبدالنجاح عبدالغفار خليل وأحمد عبد العظيم عبدالغني وسارة حامد عيد.

وأضاف أن الإصابات تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة وأن المتوفاة والمصابين تصادف وجودهم في صالة مطار الملك خالد لحظة الاستهداف ما أسفر عن وفاة مضيفة الطيران وإصابة الآخرين.

وتابع أنه فور وقوع الحادث وجه الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي القنصلية والسفارة المصرية بالاطمئنان على أي حالات لمصابين مصريين جراء الحادث وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

واستكمل مساعد وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بالمضيفة المتوفاة تواصلت القنصلية مع شقيقتها المتواجدة في الرياض لتقديم كافة الدعم لها وتيسير إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل السلطات السعودية والحصول على تصاريح بالدفن تمهيدا لتحديد وجهة دفن جثمان المتوفاة.

وأكد أنه من المقرر أن يجري السفير المصري بالمملكة والقنصل العام بالرياض زيارة إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصريون المصابون للاطمئنان عليهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم كما يسرت القنصلية تواصل المصابين مع ذويهم في مصر لطمأنتهم.

وأعرب السفير حداد الجوهري عن تعازي وزارة الخارجية لأسرة المصرية المتوفاة في الحادث وتمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وكانت قد جددت مصر إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، وعلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد، استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسؤولة وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

وشددت على رفض مصر التام لتلك الممارسات الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية في مواجهة تلك الهجمات ودعمها لما تتخذه من خطوات لصون أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.