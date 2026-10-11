تفاصيل وفاة مضيفة مصرية في هجوم على مطار الملك خالد

خبرني - خيم الحزن على أهالي قرية العطف بمحافظة البحيرة، شمال مصر، عقب الإعلان عن وفاة المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي محمد حسن شعبان، البالغة من العمر 28 عاماً، في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حالة من الصدمة بين أفراد أسرتها الذين كانوا ينتظرون عودتها لقضاء عطلتها معهم.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن أن المضيفة المصرية كانت تخطط لإنهاء عملها في مجال الطيران والعودة للاستقرار في مسقط رأسها، إذ كانت قد أخبرت أفراد أسرتها بأن رحلتها الأخيرة ستكون تمهيداً لتقديم استقالتها، وهو ما ضاعف من وقع الصدمة على عائلتها بعد تلقي نبأ وفاتها.

وقال أحمد لبيب، ابن عم المضيفة المصرية، في تصريحات إعلامية، إن عزة تخرجت في كلية الحقوق، قبل أن تلتحق بأكاديمية للطيران وتحصل على فرصة عمل بإحدى شركات الطيران.

وأضاف أن ابنة عمه كانت تعتزم تقديم استقالتها والاستقرار في قريتها بمحافظة البحيرة، مشيراً إلى أنها أخبرت أسرتها بأن هذه ستكون رحلتها الأخيرة، قبل أن تعود إليهم لقضاء عطلتها الاعتيادية.

وأوضح أن أفراد الأسرة تابعوا الأخبار المتداولة بشأن الهجوم الذي استهدف المطار، وسط حالة من القلق والترقب، إلى أن تأكدت شقيقتها الكبرى من نبأ الوفاة، لتتحول حالة الانتظار إلى صدمة وحزن بين أفراد العائلة.

وأشار ابن عم المضيفة إلى أن الأسرة حرصت على عدم إبلاغ والدها بوفاتها منذ مساء اليوم السابق وحتى صباح اليوم التالي، مراعاةً لحالته الصحية، ومحاولةً لتجنب تعرضه لصدمة مفاجئة.

وأضاف أن والدها لم يعلم بالخبر إلا قبل ساعات قليلة من التصريحات، بعدما تأكدت الأسرة من الوفاة، فيما بدأت العائلة الاستعداد لاستلام الجثمان ونقله إلى مسقط رأسها بمحافظة البحيرة، تمهيداً لدفنها في مقابر القرية.

وفي أعقاب الحادث، تتابع السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، بالتنسيق مع أسرة الضحية، الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المضيفة إلى مصر.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن البعثة الدبلوماسية المصرية تتابع الحالة الصحية للمصابين المصريين جراء الهجوم، بالتوازي مع التنسيق مع أسرة عزة لاستكمال إجراءات عودة جثمانها إلى أرض الوطن.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر السبت، أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، وفقاً للأرقام الواردة في الإعلان المنقول بشأن الحادث.

وتحولت عودة عزة التي كانت الأسرة تنتظرها للاحتفال بوجودها بينهم إلى مأساة، بعدما انتهت رحلتها الأخيرة على نحو لم يكن أحد يتوقعه، تاركةً خلفها حلماً بالعودة إلى منزلها والاستقرار بين أهلها.