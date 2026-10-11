الامن يرد على سائق تطبيقات ادعى مخالفته ظلما

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل التحقيق بالفيديو الذي نشره أمس أحد سائقي التطبيقات من داخل مطار الملكة علياء وحاول من خلاله إظهار تعرّضه للظلم من أحد رقباء السير وأنه كان يسير بشكل قانوني وفق برنامج رحلته.

وأكّد الناطق الإعلامي أن لجنة تحقيق تولّت منذ ورود الفيديو إليها التحقيق بما ورد إليها، حيث قامت بجمع المعلومات والرجوع للكاميرات والتوقيتات واستدعاء ذلك الشخص وتتبع مسار رحلاته عبر التطبيق، حيث تبيّن محاولته تضليل الرأي العام وأنه قد أقلّ أحد الأشخاص بطلب من منطقة اللويبدة إلى المطار خارج إطار التطبيق المرخّص لصالحه وباتفاق فيما بينهما مقابل 20 ديناراً وأنه بعد أن قام رقيب السير بمخالفته مخالفة قانونية لعدم إبرازه رحلته عبر التطبيق قام بالخروج خارج المطار وفتح رحلة جديدة والعودة مرّة أخرى وتصوير الفيديو ونشره لإظهار تعرّضه للظلم.

وتابع الناطق الإعلامي أنه تمت إحالة السائق لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لاختلاقه الحادثة ومحاولة الإساءة لرجال السير عبر نشر فيديو مضلل.

