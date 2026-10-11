جاؤوا بالآلاف من مناطق قريبة وبعيدة، اصطف رجال ونساء وأطفال على ضفة نهر في ولاية كنتاكي لمشاهدة الإعدام العلني شنقاً لرجل أسود أُدين باغتصاب وقتل أرملة بيضاء مسنة.

كان ذلك في 14 أغسطس/آب 1936 في أوينسبورو في كنتاكي، في يوم جمعة ساخن، خلال موجة حرّ أسطورية. وبات بعضهم ليلاً قرب المشنقة للحفاظ على أماكنهم. وأقام آخرون حفلات "ربطات العنق" في الليلة السابقة، ووصلوا وهم يعانون آثار الثمالة، فيما كان مراهقون يبيعون الفشار والمشروبات الغازية للمتفرجين.

وبحلول موعد التنفيذ عند الساعة الخامسة صباحاً، كان عدد الحشود قد زاد ليُقدَّر بنحو 20 ألف شخص.

وعندها صعد رايني بيثيا، يتيم في العشرينيات من عمره، إلى المشنقة، وكان قد حُكم عليه بالإعدام إثر اعترافه المزعوم بسرقة واغتصاب وقتل ليشيا إدواردز، البالغة من العمر 70 عاماً.

في عصر اليوم السابق، تناول بيثيا وجبته الأخيرة من الدجاج المقلي وشرائح لحم الخنزير والبطاطس المهروسة وخيار المخلل وخبز الذرة وفطيرة الليمون والبوظة.

كثيرون من بين المتجمعين، بمن فيهم صحافيون جاؤوا من أماكن بعيدة مثل شيكاغو ونيويورك، لمشاهدة "السيدة الجلادة" التي راجت عنها الشائعات. كان الشريف المحلي (حاكم المنطقة) قد توفي قبل أربعة أشهر، وأصبحت أرملته البديلة غير المتوقعة له. لكنها رفضت أن تسحب بنفسها ذراع حبل المشنقة، وقام جلاد مأجور بإنهاء حياة بيثيا.

وشكّلت تلك اللحظة آخر عملية شنق علنية بارزة في الولايات المتحدة. وقد أثار المشهد الاحتفالي المحيط بموت بيثيا حرجاً لكثيرين في كنتاكي، وحظر الحاكم عمليات الإعدام العلنية بعد ذلك بـ18 شهراً.

وبحلول ذلك الوقت، كانت معظم الولايات قد ألغت عقوبة الإعدام أمام أنظار الجموع مع سعي المواقف المجتمعية إلى اعتماد أساليب أكثر إنسانية وخصوصية. وشهدت عملية شنق أخرى حضور بضع مئات من الأشخاص في ميزوري عام 1937، لكنها كانت أقل شهرة وشكّلت آخر عملية إعدام علنية في الولايات المتحدة، حتى الآن.