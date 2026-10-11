خبرني - جددت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف، بعد يوم من هجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أوقع 12 قتيلاً و309 مصابين على الأقل.

ووجه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع التحذير إلى كل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات، لكنه استثنى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكر سريع أن الجماعة اليمنية "ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة، معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها".

وسبق التحذير الجديد من جماعة أنصار الله، بيان من السفارة الأمريكية في السعودية أعلنت فيه إبلاغ موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام.

وجاء في البيان: "موظفو الحكومة الأمريكية العاملون في السعودية باتوا يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فضلاً عن مطاري جدة والدمام".

سفارات غربية في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض

دعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية، السبت، رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي، عقب تقارير أفادت بتعرضه لهجوم.

ونبّهت السفارة الإسبانية عبر منصة إكس مواطنيها إلى وقوع "هجوم جديد" على المطار.

واكتفت السفارة الكندية بالقول إن "نشاطاً عسكرياً مستمراً" لم تحدد طبيعته يؤثر على المطار، فيما عزت البعثة الألمانية طلبها إلى "الوضع الراهن".