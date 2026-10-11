ترمب يقترح تسمية المحيط الأطلسي أو الهادئ باسمه

خبرني - طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة تسمية المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ "محيط ترمب " أو "محيط الأمريكيتين".

وجاءت تصريحات ترمب خلال تجمّع انتخابي في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي، أمس السبت، ضمن حملته قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وقال ترمب للحاضرين: "نحتاج نهرا. نحتاج محيطا"، مقترحا إمكانية إعطاء أي من المحيطين اسما جديدا، وأضاف: "نسمّيه محيط ترمب أو محيط الأمريكتين، شيء من هذا القبيل"، وسط ضحكات وتصفيق، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أشار ترمب إلى قراراته السابقة بإعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أمريكا" وبحيرة أونتاريو بـ"بحيرة أمريكا". وذكرت "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي ألمح أيضا إلى رغبته في إعادة تسمية محيط ونهر رئيسي قبل مغادرته منصبه، قائلا: "قبل أن أرحل، أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا محيط. ونحتاج نهرا عظيما".

وفي أغسطس، أعاد ترمب تسمية بحيرة أونتاريو، الواقعة بين ولاية نيويورك الأمريكية وكندا، بـ"بحيرة أمريكا"، وسط توترات مع القادة الكنديين بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

كما طرح فكرة إعادة تسمية ولاية نيومكسيكو الأمريكية لتصبح "نيو أمريكا"، وقال في مقطع فيديو يدعم مرشحا جمهوريا للكونغرس هناك: "لن أدفع بهذا الأمر، لكن كثيرين يحبونه كثيرا"، مشيرا إلى أن القرار متروك لسكان الولاية.

وخلال تجمع أمس السبت، استبعد ترمب إعادة تسمية نهر هدسون الذي يمر عبر نيويورك، وكذلك نهر المسيسيبي الذي يشكل جزءا من الحدود الغربية لتينيسي، مستشهدا بأدائه الانتخابي في الولاية، وقال: "أحب مسيسيبي. فزنا بتلك الولاية بفارق كبير".