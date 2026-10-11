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مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن

  • 11 أكتوبر 2026
  • 13:38
مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن

خبرني  - كشفت مصادر بقطاع الكهرباء في مصر عن دراسة مصرية لتصدير 2000 ميجاواط من الكهرباء إلى سورية ولبنان عبر الأردن.

وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي وترسيخ دور مصر كمحور إقليمي لتبادل الطاقة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة وتحديد متطلبات زيادة قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى جانب التنسيق مع الدول المعنية بشأن مسارات نقل الكهرباء وجاهزية الشبكات لاستيعاب القدرات المستهدفة.

وأوضح أن المشروع يستهدف الاستفادة من موقع مصر وإمكانات شبكتها القومية في دعم احتياجات الدول العربية من الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن التوسع في الربط الإقليمي يمثل أحد المسارات المطروحة لتعزيز دور مصر كمركز محوري لتبادل الطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يرتبط بالانتهاء من الدراسات والإجراءات الفنية اللازمة وتوفير التمويلات المطلوبة قبل تحديد الجدول الزمني للتنفيذ والتشغيل الفعلي لافتا إلى أن هذا التوجه يتطلب التنسيق المستمر مع الدول المعنية بشأن جاهزية الشبكات وخطوط نقل الكهرباء لضمان نجاح العملية.

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