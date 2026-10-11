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تعميم بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز من نوع الشموسة

  • 11 أكتوبر 2026
  • 13:26
تعميم بحظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ الغاز من نوع الشموسة

خبرني - عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس، بحظر إنتاج وبيع وتداول جميع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم "الشموسة" أو شبيهاتها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدامها.

وأكدت المؤسسة منع هذا النمط من مدافئ الغاز المتسبب بالحوادث، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المتعلقة بحظر إنتاجه وتداوله وبيعه.

وأوضحت أن كوادرها ستكثف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ، ومتابعة الالتزام بالإجراءات، واتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين.

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