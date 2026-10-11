تمديد تعليق العمليات في مطار الرياض 24 ساعة إضافية

خبرني - مدّد مطار الرياض الدولي تعليق عملياته التشغيلية، الأحد، عقب هجوم استهدفه وأسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة مئات آخرين، بحسب مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس برس.

وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا، قبل إبلاغ الجهات المعنية فجر الأحد بتمديد التعليق.

وقال المصدر إن الجهات المعنية أُبلغت فجرا بتمديد تعليق العمليات في المطار، فيما أكد مصدر ثان يعمل في الإشراف على الرحلات الجوية المتجهة إلى الرياض توقف العمليات "حتى إشعار آخر".

وأشار المصدر الثاني إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بتعرض بعض الأنظمة، بما فيها الرادار وأجهزة الاتصال، لأضرار، لافتا إلى ضرورة تقييم حالة مدارج المطار أيضا.

من جهتها، أفادت منصة "فلايت رادار 24" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، في بيان عبر منصة "إكس"، بتمديد إغلاق المطار 24 ساعة إضافية، حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش الأحد.