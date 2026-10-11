دمشق تعلن هوية مواطنة سورية توفيت في استهداف مطار الرياض

خبرني - أعلنت السفارة السورية في السعودية مقتل المواطنة بثينة أحمد عويضه في الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض مؤخرا.

وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض، محسن مهباش، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى سفارة الجمهورية العربية السورية في الرياض المواطنة السورية بثينة أحمد عويضه، التي توفيت إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي".

وتقدم مهباش بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها. كما أعربت السفارة عن خالص تعازيها للمملكة العربية السعودية ولأسر جميع ضحايا هذا الاعتداء، مؤكدة تضامنها مع المملكة في هذا المصاب الأليم، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 12 شخصا، بينهم أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، وإصابة 309 آخرين، بعضهم في حالات حرجة، جراء الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأضافت الهيئة أن الهجوم تسبب بأضرار مادية يجري حصرها، بعدما أعلنت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا.

