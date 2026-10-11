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القاضي أسماء ربابعة .. مبروك الدكتوراه

  • 11 أكتوبر 2026
  • 12:40
القاضي أسماء ربابعة مبروك الدكتوراه

خبرني  - يتقدّم الأهل من أبناء عشيرة الربابعة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى عطوفة القاضي الدكتورة أسماء ربابعة، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المملكة المغربية، بتقدير "مشرف جدًا"، واعتماد نشر الأطروحة دون تعديلات. بعنوان "العدالة التقويمية للأحداث في السياسة الجنائية المعاصرة: دراسة في ضوء قانون الأحداث الأردني". 

وإننا إذ نبارك هذا الإنجاز العلمي المشرّف، لنعتز بما تمثّله هذه الشهادة من ثمرةٍ مستحقة لمسيرة حافلة بالجد والاجتهاد والمثابرة، وما تعكسه من قامة أكاديمية وقانونية رفيعة، ومسيرة علمية زاخرة بالعطاء والإنجاز، توّجتها بعون الله وتوفيقه، وبالثقة بالله وطلب رضاه.ألف مبارك، ومنها إلى أعلى مراتب النجاح والتميّز، مع خالص الفخر والاعتزاز.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

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