بسبب الأحوال الجوية.. تعطل ضخ مياه الديسي وتؤخر أدوار التوزيع في عمّان

خبرني - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه، وشركة مياه الأردن «مياهنا»، والشركة المشغلة لمياه الديسي عن توقف ضخ المياه من الآبار والمصادر المزودة لمشروع جر مياه الديسي، وذلك نتيجة للظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة خلال يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الأحوال الجوية السائدة تسببت بحدوث أعطال فنية أدت إلى وقف الضخ وتوقف المصادر من منظومة الديسي، مما سينعكس مباشرة على تعديل وتأخير أدوار توزيع المياه المبرمجة لعدد من مناطق العاصمة عمّان خلال يومي السبت والأحد.

وأكدت الكوادر المعنية أن الفرق الهندسية والفنية المختصة متواجدة في الميدان وتباشر أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال على مدار الساعة، لإعادة تشغيل الآبار واستئناف الضخ بطاقته المعتادة فور الانتهاء من المعالجة واعادة الضخ للمناطق حسب الدور في اليوم المخصص لكل منطقة .

ودعت الوزارة/ سلطة المياه وشركة «مياهنا» المواطنين في المناطق المتأثرة بالعاصمة إلى تفهم هذا الظرف الطارىء والتعاون لحين استكمال أعمال الصيانة وإعادة الضخ وفق برامج التوزيع المعتمدة فور اعادة الامور الى طبيعتها .