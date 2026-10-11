كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية تحصل على الاعتماد الأوروبي لبرنامج الإدارة اللوجستية

خبرني - حققت كلية الأعمال في جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا أكاديميًا ومهنيًا جديدًا، بحصول برنامج الإدارة اللوجستية على الاعتماد الأوروبي (cELog Accreditation) من الجمعية الأوروبية للخدمات اللوجستية (European Logistics Association – ELA)، لتكون جامعة الزيتونة الأردنية أول جامعة أردنية خاصة تحصل على هذا الاعتماد، والثانية على مستوى الجامعات الأردنية.

ويعكس هذا الاعتماد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه كلية الأعمال في مجالات جودة التعليم والممارسات الأكاديمية والمهنية، كما يؤكد استيفاء برنامج الإدارة اللوجستية لمعايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة دوليًا في مجال الإدارة اللوجستية وسلاسل التوريد.

ويُعد اعتماد cELog من الاعتمادات المهنية الأوروبية المهمة في مجال الإدارة اللوجستية وسلاسل التوريد، لما يمثله من قيمة مضافة للبرامج الأكاديمية المتخصصة، إذ يعزز مكانة برنامج الإدارة اللوجستية في جامعة الزيتونة الأردنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعم توجه الجامعة نحو مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والمعايير المهنية العالمية.

كما يسهم الاعتماد في تعزيز الجانب التطبيقي والمهني للبرنامج، من خلال تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة واقتدار في مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويرفع من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

ويمنح حصول البرنامج على هذا الاعتماد ميزة مهنية مهمة لخريجيه؛ إذ يتأهل الطالب، عند استكمال متطلبات التخرج، للحصول على الشهادة المهنية الأوروبية (cELog Level 4) الصادرة عن الجمعية الأوروبية للخدمات اللوجستية، الأمر الذي يعزز فرص الخريجين في الاندماج في سوق العمل، ويدعم مسيرتهم المهنية وفق معايير وممارسات لوجستية معترف بها دوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لحرص جامعة الزيتونة الأردنية على تطوير برامجها الأكاديمية، والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية والمهنية، وتعزيز الشراكات والاعتمادات الدولية التي تسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.