الحبس لإسرائيلية سرقت زجاجة عطر في مطار أردني

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الجيزة غيابيا بحبس سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية لمدة أسبوع، بعد إدانتها بسرقة زجاجة عطر فاخرة من الأسواق الحرة في أحد المطارات الأردنية، وذلك عقب تخفيض العقوبة من سنة إلى ستة أشهر، ثم إلى أسبوع واحد، إثر دفع ثمن العطر وإسقاط الحق الشخصي.

وبحسب قرار المحكمة، بدأت القضية بشكوى تقدمت بها الشركة المشغلة للأسواق الحرة، بعد رصد سرقة زجاجة العطر، فيما قررت المحكمة محاكمة السيدة غيابيا.

تفاصيل الواقعة

وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة دخلت في آذار 2026 إلى الأسواق الحرة داخل أحد المطارات، وأخذت زجاجة عطر وأخفتها في حقيبة كانت تحملها، ثم غادرت المكان دون المرور بصندوق المحاسبة لتسديد ثمنها.

وعقب الحادثة، تقدمت الشركة المشغلة للأسواق الحرة بشكوى، لتبدأ الإجراءات القانونية بحق السيدة الإسرائيلية، وفقا لما ورد في ملف الدعوى.

وبينت أوراق القضية أن السيدة سددت ثمن زجاجة العطر لاحقا، كما تنازل ممثل الشركة عن الحق الشخصي، مؤكدا عدم رغبته في مواصلة ملاحقتها أو المطالبة بإنزال عقوبة بها.

تخفيض العقوبة من سنة إلى أسبوع

ووفق قرار المحكمة، فإن أخذ زجاجة العطر وإخفاءها داخل الحقيبة ومغادرة المكان دون دفع ثمنها يشكل الأفعال المكونة لجرم السرقة المسند إلى السيدة، بموجب قانون العقوبات.

وقررت المحكمة إدانتها والحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر، بعد دفع ثمن العطر وتعويض الضرر، باعتبار ذلك سببا مخففا قانونيا وفقا لأحكام قانون العقوبات.

كما اعتبرت المحكمة إسقاط الحق الشخصي سببا مخففا تقديريا، وقررت، استنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات، خفض العقوبة النهائية واجبة التنفيذ إلى الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم.