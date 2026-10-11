 عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية لتعزيز التواصل الأكاديمي

خبرني - نظمت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً جمع عميد الكلية الدكتور أحمد الصوي بأعضاء الهيئة التدريسية، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد القرم، ونائب عميد الكلية الدكتور إيهاب ظاهر، ومساعدة العميد الدكتورة لمى درادكة، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التواصل الأكاديمي والإداري، وتبادل الآراء والخبرات، ومتابعة سير العملية التعليمية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والمهني.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، والوقوف على أبرز القضايا الأكاديمية والتعليمية، ومناقشة التحديات التي تواجه العملية التدريسية، إلى جانب بحث سبل تطوير الخطط الدراسية وأساليب التعليم والتعلم، وتعزيز البيئة الأكاديمية الداعمة للإبداع والابتكار، بما ينسجم مع توجهات الجامعة وتطلعاتها المستقبلية.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فؤاد القرم أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل المباشر بين إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتسهم في الوقوف على احتياجات الكلية وتطلعاتها الأكاديمية. وأشار إلى اهتمام الجامعة في إعداد كفاءات متخصصة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العمارة والتصميم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم جهود الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير البيئة التعليمية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي وتحقيق أهداف الجامعة وتوجهاتها المستقبلية.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد الصوي أهمية اللقاءات الدورية التي تجمع إدارة الكلية بأعضاء الهيئة التدريسية، لما لها من دور في تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف الكلية وتطوير مخرجاتها التعليمية. وأشار إلى أن الكلية تحرص على توفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم أعضاء الهيئة التدريسية وتمكّنهم من أداء رسالتهم التعليمية والبحثية بكفاءة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البرامج الأكاديمية ومواكبة المستجدات في مجالات العمارة والتصميم، وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.

كما شدد الدكتور الصوي على أهمية البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على توسيع مشاركاتهم العلمية والمهنية، وبناء شراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يعزز حضور الكلية ومكانتها الأكاديمية، ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطور.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، جرى خلاله طرح عدد من الملاحظات والاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية، ومناقشة سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات المطروحة، بما يعزز التواصل والشراكة بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية.