الدكتور الضلاعين من عمان العربية يحصل على شهادتي التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية لتطوير الكفاءات الأكاديمية وتعزيز الخبرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس، حصل الدكتور باعث الضلاعين عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال /قسم التمويل، على شهادتي (EFQM Certified Model Foundation) و(EFQM Certified Assessor)، الصادرتين عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ضمن البرنامج التدريبي المنفذ بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

ويُعدّ برنامج المقيّم المعتمد من البرامج المهنية المتخصصة في مجال التميز المؤسسي وتقييم الأداء، إذ يركز على تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين في تقييم أداء المؤسسات، وفهم أنظمتها وعملياتها، وإجراء الزيارات التقييمية، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، إلى جانب فهم آليات احتساب الدرجات وإعداد تقارير التغذية الراجعة التي تدعم جهود التطوير المستمر.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود جامعة عمان العربية بتعزيز كفاءة كوادرها الأكاديمية وتشجيعهم على اكتساب الشهادات المهنية المتخصصة، بما يثري خبراتهم، ويسهم في نقل المعرفة والممارسات الحديثة إلى البيئة الجامعية، ويدعم ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.