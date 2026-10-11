كابيتال بنك وقسطاس يوقّعان مذكرة تفاهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارة الشؤون القانونية

خبرني - وقّع كابيتال بنك وقسطاس مذكرة تفاهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارة الشؤون القانونية بالبنك، في خطوة تنسجم مع توجهه للاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير أساليب العمل، مع إمكانية توسيع الاستفادة من هذه الحلول مستقبلاً بما يخدم أعمال البنك.

وبموجب المذكرة، سيستفيد كابيتال بنك من حلول منظومة قسطاس القانونية الذكية، بدءاً من أعمال إدارة الشؤون القانونية في مجالات البحث والاستشارات القانونية والتقاضي والعقود، حيث تجمع هذه الحلول بين تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة ومصادر قانونية تتيح للفريق الرجوع إلى المعلومات والتحقق منها، مع مراعاة أحكام القانون الأردني ومتطلبات العمل القانوني في المملكة، ضمن إطار قانوني علمي يحافظ على متطلبات السرية المصرفية وحماية البيانات

وقال ا الأستاذ محمد معاذ، رئيس إدارة الشؤون القانونية لكابيتال بنك: «يمثّل تبنّي الذكاء الاصطناعي القانوني استثماراً في قدرات البنك وفي جودة المعرفة التي تستند إليها قراراته. ومن خلال هذه الخطوة مع قسطاس، نتطلّع إلى تعزيز دور إدارة الشؤون القانونية مع إبقاء التقدير المهني والقرار القانوني بيد فريقنا وإرساء أساس لتوسيع الاستفادة من هذه التقنيات على مستوى البنك، بما يدعم الحوكمة السليمة ونمو الأعمال».

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة قسطاس السيدة نسرين حرم: «تعكس هذه الخطوة رؤية لدور الذكاء الاصطناعي القانوني تتجاوز إنجاز المهام اليومية إلى تعزيز حضور المعرفة القانونية في العمل المؤسسي وصنع القرار. ونعتز بثقة كابيتال بنك وبفرصة الإسهام في هذا التوجّه، بحلول تنطلق من فهم القانون ومتطلبات الممارسة، وتتيح الرجوع إلى المصادر والتحقّق منها».

وتُعدّ قسطاس من الشركات الرائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي القانوني في العالم العربي. وتستند منظومتها القانونية الذكية إلى محتوى قانوني شامل يغطي تسع دول عربية، وخبرة معمّقة بأنظمتها القانونية، وفريق متخصص في تطوير الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول تدعم احتياجات المؤسسات بمعرفة قانونية موثوقة وقابلة للتحقّق.