جامعة عمان العربية تشارك في ورشة عمل دولية لبرنامج يورو المشرق و ايراسموس بلس

خبرني - تجسيداً لتطلعات جامعة عمان العربية في تدويل التعليم العالي وتوسيع شراكاتها العالمية، شاركت الأستاذة بثينة القدومي مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في أعمال الورشة التوعوية المتخصصة ببرنامج "Euromashriq" والتعريف بفرص الدعم والتبادل التي يوفرها مظلة "إيراسموس بلس"، والتي أقيمت في رحاب الجامعة الأردنية بالتعاون مع مكتب إيراسموس+ الوطني ووفد الاتحاد الأوروبي في الأردن، وبمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية، وممثلي المكاتب الوطنية لبرنامج إيراسموس+ في الأردن وفلسطين، إلى جانب ممثلي الشبكات والروابط الطلابية وشبكات الخريجين.

وتضمنت أعمال الورشة نقاشات نوعية ركزت على الجوانب التطبيقية للمشاريع المشتركة، من خلال استعراض تجارب ناجحة لعدد من البرامج والمبادرات الأوروبية، من أبرزها برنامج التبادل الأكاديمي المعتمد على احتساب الساعات الدراسية (Credit Mobility)، وبرنامج منح إيراسموس موندوس (Erasmus Mundus)، وشبكة الطلاب الأوروبية (ESN) إلى جانب المبادرات الشبابية والأنشطة الثقافية، كما شهدت جلسات الورشة حوارات معمقة بمشاركة الأستاذة القدومي، تناولت أبرز التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه الطلبة الراغبين في التقدم للمنح والبرامج الأوروبية، بما في ذلك إجراءات الحصول على التأشيرات، وتوفير التمويل اللازم، وتجاوز حواجز اللغة، واستكمال المعاملات الورقية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتذليل هذه التحديات وتعزيز فرص القبول والاستفادة من هذه البرامج، واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أهمية بناء شبكة تواصل رقمية مستدامة تسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعات المشاركة والشركاء الأوروبيين، بما يدعم استمرارية التعاون وتطوير المبادرات المشتركة مستقبلًا.

وبهذا الصدد أكدت الأستاذة القدومي على أن تواجد جامعة عمان العربية في هذه المنصة الإستراتيجية يندرج ضمن خطتها الطموحة لبناء جسور معرفية متينة مع المؤسسات التعليمية الأوروبية، مشيرةً إلى أن الجامعة تضع تمكين طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية في مقدمة أولوياتها من خلال تسهيل انخراطهم في برامج التنقل الدولي والبحث العلمي المشترك، والتعرف عن قرب على آليات الاستفادة من المنح الأوروبية المستدامة.