زين الأردن تُصنَّف ضمن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط

خبرني - مواصلةً لالتزامها ببناء وتطوير ثقافة مؤسسية تضع الإنسان في صميم أعمالها، وتقديراً لجهودها باتباع أفضل الممارسات في مجالات الثقة والشمول والتطوير المهني وتجارب الموظفين؛ حصلت شركة زين الأردن على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط (Best Workplaces in the Middle East) من مؤسسة Great Place to Work.

ويعكس هذا التصنيف رؤية شركة زين الأردن في بناء بيئة عمل تقوم على الثقة والاحترام والتنوع والشمول والإنصاف وتمنح موظفيها المساحة التي تتيح لهم النمو والمشاركة في إحداث أثر إيجابي حقيقي، إلى جانب توفير الظروف التي تمكّنهم من أداء أدوارهم بكفاءة وتطوير مساراتهم المهنية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس نهج شركة زين الأردن في التعامل مع بيئة العمل باعتبارها جزءاً أساسياً من هويتها المؤسسية، من خلال الاستثمار المتواصل في موظفيها وتطوير تجاربهم والاستجابة لاحتياجاتهم وتهيئة الظروف التي تمكّنهم من أداء أعمالهم وأدوارهم بأفضل صورة، حيث تحرص الشركة على توفير بيئة عمل دامجة وعادلة تراعي احتياجات موظفيها المختلفة والمتنوعة وتعمل باستمرار على تهيئة مرافقها ومساحاتها بما يسهّل الحركة والوصول ويوفّر لهم الظروف التي تمكّنهم من أداء أدوارهم باستقلالية وراحة، إلى جانب ضمان سهولة الوصول إلى الأدوات والموارد التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم والمشاركة بفاعلية في بيئة العمل.

كما تعمل الشركة وباستمرار على توفير فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني لموظفيها بما يدعم اكتسابهم للمهارات والمعارف اللازمة لتطوّرهم الوظيفي ويعزّز قدرتهم على بناء مسارات مهنية تتواكب مع تطلعاتهم ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال.

ومن خلال هذا النهج تواصل شركة زين الأردن الاستثمار في موظفيها باعتبارهم أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستدامة، والعمل على توفير بيئة تمكّنهم من التطور وتقديم أفضل ما لديهم والاستفادة من تنوع قدراتهم وخبراتهم بما ينسجم مع أهداف الشركة وتوجهاتها المستقبلية.

وفي إطارالتزام الشركة بمواصلة الاستثمار في موظفيها حصدت شركة زين الأردن شهادة أفضل أماكن العمل(Great Place to Work) للأعوام 2025 و 2026، إلى جانب حصولها على شهادة المباني الخضراء (EDGE) كأول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد، وتصدّر مجموعة زين قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط ضمن تصنيف مجلة( Forbes) لأفضل جهات التوظيف عالمياً لعام 2025، فضلاً عن حصول شركة زين الأردن على جائزة (Women Inclusive Workplace) من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.