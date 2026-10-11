مجلس إدارة جديد لمجمع الملك الحسين للأعمال

خبرني - في ضوء صدور نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026، وفي ظل التحديثات الإدارية والتنظيمية التي يشهدها مجمع الملك الحسين للأعمال، أعلنت شركة مجمع الأعمال عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة السيّد عمر سمير مصطفى خليفة، والسيّد حسين عمر حسين أرخاغا نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من العميد المهندس شادي رسمي محمد خشاشنة، والعقيد المهندس طارق أحمد محمد غنيمات، والسيّد عمر خالد رشيد آغا.

يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد بخبرات مهنية وتنفيذية واسعة في قطاعات الأعمال والاستثمار والتطوير العقاري والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والهندسة، إلى جانب عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات. كما تمتد خبراتهم إلى الحوكمة المؤسسية وإدارة المشاريع، بما يوفر للمجلس مزيجًا من الخبرات الإدارية والاستثمارية والفنية التي تدعم توجهات مجمع الملك الحسين للأعمال وخططه المستقبلية.

ويأتي تشكيل المجلس بالتزامن مع مواصلة مجمع الملك الحسين للأعمال مسيرة النمو والتطوير، والعمل على توسيع منظومته، واستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مكانته وجهةً متكاملة للأعمال والاستثمار، وداعمًا للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة

