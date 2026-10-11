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الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا

  • 11 أكتوبر 2026
  • 11:43
الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا

خبرني - غادر الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا.

ففي كوالالمبور، يلتقي الملك مع ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي العاصمة الأسترالية كانبرا، يعقد الملك لقاءات مع الحاكمة العامة سام موستين، ورئيس الوزراء آنتوني ألبانيزي، وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة والبرلمان.

وأدى الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

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