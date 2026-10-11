قصة رحيل الطبيب أحمد المعايطة على الطريق الصحراوي

خبرني - توفي الطبيب الأردني الشاب أحمد المعايطة، إثر حادث سير على الطريق الصحراوي، أثناء توجهه إلى مكان عمله في منطقة المدورة بمحافظة معان، حيث كان في طريقه لأداء واجبه المهني وتقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وبحسب ما أوضحه أحد أقاربه، وقع الحادث قرابة الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة، أثناء توجه المعايطة إلى منطقة المدورة، حيث يعمل ضمن الكوادر الطبية التابعة لمديرية صحة معان.

وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالحادث وردت عن طريق المستشفى الميداني، لافتاً إلى أن الطريق الصحراوي شهد وقت وقوع الحادث ظروفاً جوية صعبة ترافقت مع غبار شديد.

وأوضح أن الظروف الجوية ربما أسهمت في وقوع الحادث، دون الجزم بأنها السبب المباشر له.

وعبّر قريبه عن حزنه لوفاة الطبيب الشاب، مؤكداً أن رحيله شكّل خسارة مؤلمة لأسرته وزملائه وأبناء محافظة معان والقطاع الطبي الأردني.

وسلّط الحادث الضوء على التحديات التي تواجه الأطباء والكوادر الصحية العاملين في المناطق النائية، خصوصاً أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مواقع عملهم، في ظل ظروف جوية وطرقية قد تشكّل خطراً على سلامتهم.

وكان المعايطة قد غادر متوجهاً إلى منطقة المدورة لممارسة عمله الطبي وخدمة المرضى، إلا أن رحلته انتهت بحادث سير على الطريق الصحراوي قبل وصوله إلى وجهته.