الأرصاد الجوية: الجفر تسجل أعلى كميات الأمطار خلال 72 ساعة

خبرني - سجلت منطقة الجفر 15.8 ملم من الأمطار خلال الساعات الـ72 الماضية، لتسجل أعلى كمية هطول في المملكة، تلتها القطرانة بـ6 ملم، والطفيلة بـ5.5 ملم، والعقبة بـ2.6 ملم، والشوبك بـ0.8 ملم، وفق المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان.

وقال الشرعان، الأحد، إن المملكة تتأثر منذ ثلاثة أيام بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناجمة عن منخفض البحر الأحمر، شهدت خلالها مناطق في جنوب المملكة وشرقها هطولات غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد.

وتوقع تجدد الهطولات واشتدادها بعد ظهر الأحد، لا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، مع احتمال هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة وتساقط البرد، محذرا من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأشار إلى أن مناطق محدودة من شمال المملكة قد تشهد زخات خفيفة من المطر، في حين تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على فترات، وقد تثير هبات قوية منها الغبار في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصا في الرويشد والصفاوي والمناطق الشرقية.

ودعا الشرعان السائقين إلى توخي الحيطة والحذر على الطرق الخارجية، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة تحسبا للسيول.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي الاثنين، مع توقع هطول زخات متفرقة في مناطق من جنوب المملكة وشرقها، قد تكون غزيرة أحيانا بعد الظهر ومصحوبة بالرعد والبرق وتساقط البرد، مع احتمال امتدادها إلى أجزاء من المناطق الوسطى الشرقية، وهطول زخات خفيفة مساء في أجزاء من شمال المملكة.