خبرني - عندما تفكر في كلمة "الاكتئاب"، قد يخطر على بالك فوراً ذلك الشخص الذي يجاهد نفسه للنهوض من السرير. أو ربما شخص يبكي كثيراً وينعزل عن محيطه، أو بالكاد يملك الطاقة الكافية لإتمام مهام يومه.

ربما لا تتخيل أن يكون ذاك المكتئب، متفوقاً في عمله، يوازن بين حياته الاجتماعية والعمل، حتى أنه معروف بين أصدقائه ومعارفه بروحه المرحة وإلقاء النكات عند أي لقاء.

تلك تحديداً هي صفات من يعاني من "الاكتئاب المبتسم". وليس بالضرورة أن يكون ذلك الشخص يحاول خداع الأصدقاء أو الأهل، ولكن ربما يخدع نفسه بالذات!

ما هو "الاكتئاب المبتسم"؟

لا يعد "الاكتئاب المبتسم" تشخيصاً رسمياً، ولكن لوحظت زيادة بنسبة 50 في المئة في البحث عن هذا المصطلح على مدى السنوات الخمس الماضية.

"هذا يعني أن تبدو سعيداً من الخارج، بينما تشعر بالاكتئاب والحزن من الداخل"، كما تقول الدكتورة أوليفيا ريمس، الباحثة في مجال الصحة العقلية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة.

نشعر جميعاً بالحزن من وقت لآخر. ولكن بالنسبة لـ 322 مليون شخص حول العالم، تتطور هذه المشاعر إلى اكتئاب، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

يحدث هذا عندما تستمر أعراض مثل الحزن المستمر أو فقدان الشعف والمتعة لأسابيع أو شهور، مما يؤثر على العمل والعلاقات الاجتماعية والنوم والحياة اليومية.

لكن الاكتئاب لا يظهر دائماً بشكل متوقع. في الواقع، تشير الدراسات إلى أن حوالي 40 في المئة من المصابين بالاكتئاب يعانون من شكل "غير نمطي" من الاكتئاب حيث تختلف الأعراض عن الصور النمطية.

على سبيل المثال، قد يظن أحدهم أن النوم لساعات أطول أو تناول الطعام أكثر قد يساعدهم في تحسين مزاجهم، وقد يحصل ذلك بالفعل لكن لفترة وجيزة.

وهناك أدلة على أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يمكنهم إخفاء ما يمرون به عن طريق التمويه أو إخفاء الحقيقة، وذلك عندما يحاول الشخص إخفاء سمات أو مشاعر معينة من أجل الاندماج مع محيطه.

لماذا يخفي الناس الاكتئاب؟

بعض الأشخاص المصابين بـ "الاكتئاب المبتسم" لا يدركون حتى أنهم مكتئبون، لذلك لن يعرفوا أنهم يخفون ذلك.

"قد يعتقدون أن ما يشعرون به ناجم عن ضغوط الحياة المليئة بالتوتر والانشغال الدائم". كما تقول الدكتورة أوليفيا.

قد يدرك آخرون أنهم يعانون، لكنهم يعملون بجد لمنع أي شخص آخر من ملاحظة ذلك - وهو أمر شائع بين الأشخاص الذين يسعون للكمال والأشخاص ذوي الضمير الحي.

وتقول الدكتورة أوليفيا: "لديهم تقدير عالٍ لأنفسهم وقد لا يرغبون في الاعتراف، سواء لأنفسهم أو للآخرين، بأنهم يعانون".

يخشى بعض الناس من فكرة "الوصم الاجتماعي" و كذلك إثقال كاهل الآخرين. وتشير الدراسات إلى أن آخرين قد يقلقون من التعرض للحكم من الآخرين أو مواجهة عواقب في العمل أو في علاقاتهم الاجتماعية.

كما أن التوقعات العائلية أو الاجتماعية المرتفعة قد تجعل التحدث بصراحة عن الاكتئاب أمراً صعباً.

ما هي مخاطر إخفاء الاكتئاب؟

يقول الخبراء إن التظاهر بأن كل شيء على ما يرام قد يكون أمراً خطيراً.

يقول البروفيسور بارني دان، وهو طبيب نفسي سريري في جامعة إكستر، في المملكة المتحدة أيضاً: "الاكتئاب يعزلنا ويجعلنا نشعر بالوحدة، وغالباً قد يكون العلاج الأمثل للخروج من حالة المزاج السيئة هي في التواصل مع الآخرين."

وقد يعني ذلك أيضاً أن الناس لا يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها.

تقول الدكتورة أوليفيا: "يمكن أن تتفاقم هذه العلامات المبكرة - إذا تُركت دون معالجة - لتصبح مزمنة وخطيرة، ويمكن أن تزيد من خطر الانتحار".

7 علامات خفية للاكتئاب قد لا تنتبه إليها



1. عدم استمتاعك بالأشياء كما في السابق

إذا بدأت الأشياء التي تتوق إليها عادةً - مثل رؤية الأصدقاء، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو حتى مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل - تصبح وكأنها عمل روتيني أو حتى عبء، فعليك التفكير ملياً بالأمر.

تقول الدكتورة أوليفيا: "من السهل أن نعزو عدم الشعور بالمتعة أو الاهتمام بما كنا معتادين عليه إلى الانشغال والحياة السريعة".

2. تشعر بثقل غير معتاد في ذراعيك أو ساقيك

يُعرف هذا الشعور بالثقل في الأطراف والذي يجعل الحركة اليومية تبدو أكثر صعوبة باسم "ثقل الأطراف المَرَضي"، ويمكن أن يكون علامة على الاكتئاب غير النمطي.

3. تستمر في إلغاء مخططاتك

قد تبدو أحياناً في "أفضل حالاتك" عندما تكون برفقة أصحابك أو أحبائك، ولكنك قد تلغي خططك لسهولة عندما يتدهور مزاجك ولم تعد قادراً على إخفاء ما تشعر به.

4. تنام أكثر - لكنك ما زلت تشعر بالإرهاق

قد لا تُغير أي شيء في أنشطتك المعتادة ولكنك تشعر بالإرهاق دوماً. تقول الدكتورة أوليفيا: " قد يقضي الشخص المكتئب أمسية سعيدة مع عائلته أو أصدقائه لكن مع نهاية اليوم يشعر بالإنهاك وقد يحتاج إلى مزيد من النوم أكثر من المعتاد".

5. تصبح أكثر حساسية للنقد أو الرفض

قد يكون تعليق عابر من مديرك أو إلغاء صديق لموعد أو خطة سوياً، مؤلماً أكثر مما يستحق الأمر بالنسبة إليك.

تقول الدكتورة أوليفيا إن زيادة الحساسية للنقد أو الرفض- والتي يمكن أن يعاني منها أيضاً الأشخاص المصابون باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه - هي سمة من سمات الاكتئاب غير النمطي.

6. أنت دائماً الشخص المرح أو المتعاون

الشخص الذي يعاني من الاكتئاب لن ينعزل دوماً، وغالباً ما ينتهي به الأمر إلى فعل العكس تماماً، كأن يكون محور التجمعات العائلية أو المناسبات الاجتماعية، أو يغرق نفسه في العمل، أو يبذل قصارى جهده لمساعدة الآخرين.

7. حديثك الداخلي سلبي باستمرار

قد تبدو واثقاً من نفسك أمام الآخرين، بينما تكون تنتقد نفسك نقداً لاذعاً من الداخل.

عليك الانتباه من هذه العلامات التحذيرية، كالتشكيك بنفسك دماً، والشعور بانعدام القيمة، والتفكير بأفكار متعلقة بالفراغ.

ما الحل؟

مصطلح "الاكتئاب المبتسم" نفسه ليس خالياً من الانتقادات.

تقول الدكتورة أوليفيا إن تسمية الاكتئاب والتعرف على سماته قد يساعدنا على فهم ما يمر به الشخص المكتئب وقد يفهم هو طبيعة ما يمر به، لكن هذا لا يعني أن التجربة بسيطة.

وتقول: "كلمة 'الابتسام' تجعلك تفكر في البهجة والسعادة، لكنها مع حالة "الاكتئاب المبتسم" هي العكس تماماً فهي تعني الوقوع في اليأس والفراغ وانعدام القيمة".

لذلك البدء بخطوات صغيرة من خلال الحديث لو بشكل مقتضب عن مشاعرك مع شخص تثق به.

وإذا كنت تعاني من مشاكل، فإنه ينصح بالتحدث إلى طبيبك.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.