انتخاب رئيس جامعة عمان الأهلية عضواً في مجلس إدارة اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED)

خبرني - تُعلن جامعة عمان الأهلية بفخر عن انتخاب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، عضواً في مجلس إدارة اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الذي عُقد في جامعة برشلونة في إسبانيا.

ويُعدّ اتحاد الجامعات المتوسطية (UNIMED) شبكة أكاديمية تضم جامعات ومؤسسات للتعليم العالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، ودعم جهود التدويل والانفتاح الدولي في قطاع التعليم العالي.

ويعكس انتخاب الأستاذ الدكتور أحمد حمدان في مجلس إدارة الاتحاد الدور الفاعل الذي تضطلع به جامعة عمان الأهلية في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي، وتوفير المزيد من الفرص للتبادل العلمي والطلابي، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وبناء علاقات تعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام جامعة عمان الأهلية بمواصلة مسيرتها نحو التميّز الأكاديمي، وتعزيز حضورها وانخراطها في منظومة التعليم العالي العالمية، وترسيخ مكانتها كشريك أكاديمي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي.