الحوثيون يجددون التحذير من استخدام مطارات السعودية ويستثنون مكة والمدينة

خبرني - جددت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في قطاع الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية وفق ما وصفته بمعادلة "المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية"، معتبراً أنها "معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات" من جانب قوات الجماعة.

ودعا سريع الجهات المعنية والمسافرين إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد، محمّلاً السعودية مسؤولية ما وصفه بـ"أي اعتراضات فاشلة".

وأكد أن الجماعة ماضية في تثبيت المعادلات التي أعلنتها سابقاً، والمتمثلة في "المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، حتى تحقيق أهدافها.