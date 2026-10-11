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سورية تدين استهداف الحوثيين مطار الملك خالد وتؤكد تضامنها مع السعودية

  • 11 أكتوبر 2026
  • 10:42
سورية تدين استهداف الحوثيين مطار الملك خالد وتؤكد تضامنها مع السعودية

خبرني - أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادة المملكة.

وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة بأسرها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية، وتهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

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