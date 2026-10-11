العمل: 2778 أسرة تغادر مظلة المعونة الوطنية

خبرني - أعلنت وزارة العمل اليوم أن 2778 أسرة خرجت من مظلة دعم صندوق المعونة الوطنية، وذلك بعد توفير فرص عمل مستدامة لأفرادها عبر البرنامج الوطني للتشغيل.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن البرنامج يواصل تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في سوق العمل، مشيراً إلى أن إجمالي عقود العمل المدعومة بلغ 61,580 عقداً، حظيت الإناث منها بـ 31,565 عقداً بنسبة 51.2%، مما يعكس اهتمام البرنامج بتمكين المرأة اقتصادياً.

وحول تفاصيل الأعداد المستفيدة من البرنامج من أفراد وشركات قطاع خاص بحسب توزيعها على الأقاليم، بيّن الزيود أن عدد المستفيدين من إقليم الشمال 21,302 أفراد و597 شركة، وإقليم الوسط 34,462 فرداً و985 شركة، فيما استفاد من إقليم الجنوب 5,816 فرداً و289 شركة، لافتاً إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمنشآت المسجلة في البرنامج إلى 3,766 منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات، بيّن الزيود أن 53,190 موظفاً تلقوا تدريباً على المهارات الوظيفية، إضافة إلى تدريب 11,527 موظفاً على مهارات العمل والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، مؤكداً أن هذه الجهود تصب في تعزيز استدامة التشغيل وتطوير القوى العاملة.

وفي سياق التعريف بخدمات البرنامج وتعزيز التشبيك مع القطاعات المختلفة، أشار الزيود إلى أن إدارة البرنامج نفذت خلال شهر تموز من عام 2026 ستة أنشطة واجتماعات تعريفية في معظم محافظات المملكة، تهدف إلى توسيع الشراكات، ورفع جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل، وتعريفهم بالفرص والمسارات المهنية المتاحة.