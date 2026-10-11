صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري التركي

خبرني - خرج النجم المصري محمد صلاح جناح فريق طرابزون سبوربإنجاز تاريخي من ملعب نادي سامسون سبور في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم

وفاز طرابزون سبور بعشرة لاعبين على مضيفه سامسون سبور (3-0). لم يسجل صلاح أي هدف ولكنه صنع الثالث لفريقه، قبل استبداله بحلول الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسهم في 10 أهداف (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) خلال مبارياته السبع الأولى في الدوري التركي الممتاز منذ موسم 2014/2015، وهو الموسم الذي بدأت فيه "أوبتا" (Opta) رصد البيانات التفصيلية في هذا الجانب.

ووفقا لموقع 61saat "سجل صلاح 7 أهداف وصنع 3 خلال 7 مباريات شارك فيها هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذه الأرقام في تاريخ الدوري الحديث.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع جيفت أوربان (آميد سبور)، بينما يتبعهما فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، وفيدات موريكي (فتربخشة)، وإلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير) برصيد 6 أهداف لكل منهم، فيما يملك دوشان فلاهوفيتش (بشكتاش) 5 أهداف.

ويحتل نادي طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر غلطة سراي، ونقطتين عن فنربخشة وآميد سبو صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.