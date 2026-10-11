خبرني - جدّد البنك العربي اتفاقية التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، لدعم برنامج "العودة إلى المدرسة" التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، للعام الدراسي 2026-2027، بما يسهم في تمكين أكثر من 400 طالب وطالبة من مرضى السرطان من مواصلة تعليمهم خلال فترة العلاج.

ويأتي دعم البنك للبرنامج استمراراً لمسيرة التعاون التي بدأت منذ عام 2017، وشملت تقديم المساندة لأكثر من 3,300 طالباً وطالبة من مرضى السرطان في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما يجسد دعم البنك العربي للبرنامج ايمانه بأهمية توفير فرص التعليم للأطفال واليافعين خلال فترة العلاج الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في منحهم شعوراً بالإنجاز والاندماج، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة أكبر، كما يساعدهم على الحفاظ على روح المبادرة والتفاعل الإيجابي مع محيطهم، مما يدعم تطورهم النفسي والاجتماعي خلال فترة العلاج.

ويشمل دعم البنك للبرنامج مجموعة من المبادرات التعليمية التي تلبي احتياجات الطلبة خلال رحلة العلاج، بما في ذلك مشاركة موظفي البنك المتطوعين في تقديم حصص أسبوعية ودروس خصوصية للمرضى، إلى جانب توفير المستلزمات والأدوات التعليمية من قرطاسية وأثاث مدرسي وكتب وأجهزة الحاسوب المحمول، فضلاً عن تغطية النفقات المدرسية للأطفال المرضى.

وفي تعليقها على هذا التعاون قالت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: "نثمّن تعاوننا المستمر مع البنك العربي، ودعمه المتواصل لبرنامج "العودة إلى المدرسة"، الذي يشكل جزءاً مهماً من منظومة الدعم المقدمة للأطفال واليافعين خلال رحلة العلاج. فتمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم والحفاظ على ارتباطهم بحياتهم الدراسية والاجتماعية يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويحفزهم على مواصلة الانجاز في مرحلة تتطلب الكثير من الدعم والرعاية".

ويهدف برنامج "العودة إلى المدرسة" إلى تمكين الأطفال المصابين بالسرطان من مواصلة تعليمهم خلال فترة تلقي العلاج، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم والحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية. ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يقوم مركز الحسين للسرطان سنوياً بتعيين معلمات لتدريس الطلبة داخل المركز، كما تُعقد الامتحانات داخل المركز تحت إشراف الوزارة. ويأتي ذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية للطلبة وتمكينهم من متابعة مسيرتهم الدراسية بالتزامن مع رحلة علاجهم.