وفيَّات الأردن.. الأحد 11-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 11-10-2026:

- أحمد محمود الشيخ

- ابتسام علي مذيب الرجوب

- أحمد جابر الحمايدة

- أحمد ياسين عمر المعايطه

- أسامة نزال

- آمنه كريم الجعافرة

- رفيف عقاب الطراونة

- زياد هاني الأشرم

- صالـح أبو شلضم

- صالح احمد البطوش

- علي رمضان الشنباري

- عمر عبدالكريم الجرادات

- عيسى حميدي العلاونه

- فواز محمود خطار محاسنه

- لمياء سعد إبراهيم النمري

- محمد أحمد قمبع لحلوح

- محمد بشير الجاموس

- محمود شريم

- محمود حسين البرقاوي

- محمود المناصره

- منتهى اسحق جمعه العجيلات

- منى محمد ساري البشايرة

- نائلة شوكت خليل جاغوب

- نجيب وفا نجيب طرزي

- نعايم داوود خطار الشطناوي

- نهار مصايح الهويري

- نورة سالم الشنيكات

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون