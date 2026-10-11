وفيَّات الأردن.. الأحد 11-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 11-10-2026:
- أحمد محمود الشيخ
- ابتسام علي مذيب الرجوب
- أحمد جابر الحمايدة
- أحمد ياسين عمر المعايطه
- أسامة نزال
- آمنه كريم الجعافرة
- رفيف عقاب الطراونة
- زياد هاني الأشرم
- صالـح أبو شلضم
- صالح احمد البطوش
- علي رمضان الشنباري
- عمر عبدالكريم الجرادات
- عيسى حميدي العلاونه
- فواز محمود خطار محاسنه
- لمياء سعد إبراهيم النمري
- محمد أحمد قمبع لحلوح
- محمد بشير الجاموس
- محمود شريم
- محمود حسين البرقاوي
- محمود المناصره
- منتهى اسحق جمعه العجيلات
- منى محمد ساري البشايرة
- نائلة شوكت خليل جاغوب
- نجيب وفا نجيب طرزي
- نعايم داوود خطار الشطناوي
- نهار مصايح الهويري
- نورة سالم الشنيكات
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون