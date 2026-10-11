مدارس في الرياض تعتمد التعليم عن بُعد عقب الهجوم على المطار

خبرني - انتقلت مدارس في العاصمة السعودية الرياض إلى نظام التعليم عن بُعد اعتبارا من الأحد، لمدة أسبوع، عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي السبت، ونُسب إلى الحوثيين في اليمن، وفق رسالة وُجّهت إلى أولياء الأمور.

وجاء في الرسالة أن القرار يأتي تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُتخذ فيها إجراء مماثل في العاصمة خلال أقل من شهر.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، منتصف ليل السبت الأحد، وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الهجوم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القتلى هم 4 سعوديين وشخصان من الجنسية البنغالية، وشخص واحد من كل من الجنسيات الأردنية والأميركية والمصرية والسورية والفلسطينية والسودانية.

وأضافت أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، بينهم حالات حرجة، مشيرة إلى أن الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم ما تزال قيد الحصر.

وعلّقت السلطات السعودية العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي عقب الهجوم، الذي أسفر عن وقوع إصابات.