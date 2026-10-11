ترمب: لدينا اتصالات مع الحوثيين

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري اتصالات مع الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستتابع التطورات في المنطقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، لكنه اعتبر أن ما فعله الحوثيون "سيئ للغاية"، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الاتصالات الجارية معهم أو نتائجها المحتملة.

وقال ترامب: "لم أتحدث بعد مع ولي العهد السعودي ولكن سأفعل ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تداعيات أمنية أثرت على حركة الملاحة الجوية في السعودية، عقب تقارير عن وقوع هجوم على مطار الملك خالد الدولي، السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وأدى إلى إخلاء أجزاء من المطار واضطراب حركة الرحلات الجوية.

ويأتي تعليق الرحلات الجوية إلى الرياض في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجمات الحوثية المتكررة التي استهدفت السعودية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية ومرافق مدنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الضربات السعودية ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن واشنطن علمت للتو بالهجوم الأخير وستتخذ قرارا بهذا الشأن.