*
الاحد: 11 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ترمب: لدينا اتصالات مع الحوثيين

  • 11 أكتوبر 2026
  • 09:51
ترمب لدينا اتصالات مع الحوثيين

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري اتصالات مع الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستتابع التطورات في المنطقة.
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، لكنه اعتبر أن ما فعله الحوثيون "سيئ للغاية"، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الاتصالات الجارية معهم أو نتائجها المحتملة.
وقال ترامب: "لم أتحدث بعد مع ولي العهد السعودي ولكن سأفعل ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تداعيات أمنية أثرت على حركة الملاحة الجوية في السعودية، عقب تقارير عن وقوع هجوم على مطار الملك خالد الدولي، السبت، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وأدى إلى إخلاء أجزاء من المطار واضطراب حركة الرحلات الجوية.

ويأتي تعليق الرحلات الجوية إلى الرياض في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالهجمات الحوثية المتكررة التي استهدفت السعودية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية ومرافق مدنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيدرس إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الضربات السعودية ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن واشنطن علمت للتو بالهجوم الأخير وستتخذ قرارا بهذا الشأن.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

معاريف: نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران
معاريف: نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران
  • 2026-10-11 10:21
مقتل مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض
مقتل مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض
  • 2026-10-11 09:14
العدل الأمريكية تحقق مع 5 شبكات إخبارية علّقت تغطية فعاليات ترمب
العدل الأمريكية تحقق مع 5 شبكات إخبارية علّقت تغطية فعاليات ترمب
  • 2026-10-11 09:01
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف يصيب ناقلة في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف يصيب ناقلة في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها
  • 2026-10-11 01:45
الإعصار سيمون يقترب من المكسيك ومخاوف من أضرار كبيرة
الإعصار سيمون يقترب من المكسيك ومخاوف من أضرار كبيرة
  • 2026-10-10 22:23
مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية
مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية
  • 2026-10-10 21:20