القريني ينتقد أداء تقنية الفيديو في الملاعب الأردنية

خبرني - انتقد المعلق والمحلل الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس"، عثمان القريني، آلية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الملاعب الأردنية، داعياً إلى مراجعة الإجراءات المتبعة وتطوير مستوى التجهيزات الفنية لضمان عدالة القرارات التحكيمية.

وقال القريني، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العودة إلى تقنية الفيديو لتأكيد أهداف واضحة سبق أن احتسبها حكم الساحة ومساعده تُعد إجراءً غير ضروري، مشيراً إلى أن انتظار قرار غرفة الفيديو يتسبب في إهدار الوقت وزيادة توتر اللاعبين والجماهير.

وتساءل عن أسباب عدم توجه حكم الساحة إلى شاشة المراجعة في بعض الحالات الجدلية، ولا سيما القرارات المتعلقة بركلات الجزاء وإلغاء الأهداف بداعي التسلل، مطالباً بإعادة النظر في عدد الكاميرات المستخدمة ونوعيتها وتحسين زوايا التصوير.

وحذّر القريني من أن استمرار استخدام التقنية بمستواها الحالي قد يؤدي إلى زيادة الأخطاء التحكيمية والإضرار بالأندية، مؤكداً أهمية إجراء تقييم مهني واحترافي لآلية عملها.

وأعرب عن ثقته بخبرة لجنة الحكام وقدرتها على معالجة الملاحظات المتعلقة بالتقنية وتطوير استخدامها.

وفي سياق حديثه، أثار القريني تساؤلات بشأن قرارات تحكيمية في مباراة السلط والفيصلي، وتحديداً حول مدى أحقية الفيصلي بركلة جزاء، وصحة قرار إلغاء هدف للفريق بعد تمريرة من أنس العوضات باتجاه كلاوديو مارادونا، داعياً إلى مناقشة الحالتين وتقييم القرارين التحكيميين.