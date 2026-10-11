تفاصيل جديدة عن الأردني المتوفى في السعودية.. أب لطفلين ويبلغ 33 عاماً

خبرني - كشف مصدر من عائلة المواطن الأردني محمد حسين البرقاوي، الذي توفي إثر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، تفاصيل جديدة عن حياته وظروف تلقي أسرته نبأ وفاته.

وقال المصدر لـ"خبرني" إن البرقاوي يبلغ من العمر 33 عاماً، ومتزوج ولديه طفلان، مشيراً إلى أنه يقيم في السعودية منذ نحو عامين، ويعمل في أحد المقاهي هناك.

وأضاف أن العائلة تلقت نبأ وفاته خلال ساعات الليل من أصدقائه في السعودية، قبل أن تتلقى تأكيداً رسمياً من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فجر الأحد.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت وفاة مواطن أردني وإصابة أربعة آخرين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، مؤكدة أنها تتابع أوضاع المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى إلى الأردن.

وأوضحت الوزارة أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى، فيما لا تزال مواطنتان تتلقيان العلاج، وسط متابعة مستمرة من السفارة الأردنية في الرياض.