مقتل مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

خبرني - لقيت مضيفة طيران مصرية "عزرة رمزي" تعمل لدى شركة طيران سعودية مصرعها، جراء الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، السبت 10 أكتوبر، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في أحد مستشفيات الرياض، الذي نقل إليه الضحايا، أن الضحية الأولى مضيفة طيران مصرية، فيما تعود الضحية الثانية إلى فلسطيني يحمل وثائق سفر مصرية.

وأكد مصدر مطلع على الحادث، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث إلى وسائل الإعلام، وفاة الشخصين وتحديد جنسيتيهما.

عشرات المصابين وتعليق الرحلات

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم، السبت، مشيرة إلى وقوع إصابات، وأن الجهات المختصة تعمل على حصر أعداد المصابين.