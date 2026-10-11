العثور على رفات وشواهد أثرية في المزار الجنوبي بالكرك

خبرني - عُثر مساء الجمعة على موقع أثري يضم رفاتاً بشرية وشواهد تاريخية في منطقة "بحر صالح" ببلدة العراق التابعة للواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك.

وبحسب المعلومات الأولية والروايات المتداولة بين أهالي المنطقة، يُرجح أن الموقع يضم مقبرة قديمة تعود إلى العصر الروماني، فيما تتحدث روايات أخرى عن ارتباط الرفات بأحداث تاريخية شهدتها المنطقة خلال فترة الحكم العثماني.

وحضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وعملت على تأمين المكان تمهيداً لإجراء الكشوفات والفحوص اللازمة من قبل الجهات المختصة لتحديد طبيعة الموقع والفترة التاريخية التي يعود إليها.

ويُنتظر صدور توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن تفاصيل الاكتشاف، وتحديد الحقبة الزمنية التي تعود إليها الرفات والشواهد التي عُثر عليها.