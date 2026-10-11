التحالف: هجوم الحوثيين على مطار الملك خالد جريمة حرب

خبرني - وصف تحالف "دعم الشرعية في اليمن" هجوم جماعة الحوثي على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال التحالف في بيان، عقب ما وصفه بتجدد "الاعتداءات الحوثية الغاشمة" على المنشآت المدنية، إن "الاعتداء الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى صالات المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، حسب القانون الدولي".

وصدر البيان عن المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الهجوم بحزم، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد 11 أكتوبر، في بيان إلحاقي، أن الهجوم الذي وقع عصر السبت 10 أكتوبر أسفر عن 12 وفاة و309 إصابات. وأوضحت أن المتوفين هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين: اثنان من بنغلاديش، وواحد من كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.

وأضافت الهيئة أن المصابين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات، وبينهم حالات حرجة. وأشارت إلى أن الهجوم خلف أضرارا مادية في مرافق المطار يجري حصرها.

وكانت الهيئة قد أعلنت السبت تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا. ودعت سفارات كندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد عن المطار، فيما ألغت شركات طيران رحلاتها من الرياض وإليها.

ويأتي الهجوم بعد أيام من هجمات أخرى استهدفت المطار. وأعلنت السلطات السعودية أن هجمات الخميس 8 أكتوبر على المطار أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم طيار في الخطوط الجوية السعودية.