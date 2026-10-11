الولايات المتحدة.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق للنار في خلاف عائلي

خبرني - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن الشرطة بمقتل خمسة أشخاص بإطلاق للنار إثر خلاف عائلي في ولاية جورجيا.

وذكرت الصحيفة أن "حادث إطلاق النار في مدينة دوغلاس كان مرتبطا بالعنف المنزلي.. وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح قاتلة".

وصرح قائد الشرطة المحلية، برانين برويت، للصحفيين بأن امرأة اتصلت بالشرطة قبل الحادث بساعات للشكوى من تدخين زوجها داخل المنزل.

وتوجهت الشرطة لاحقاً إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغات عن إطلاق نار، حيث عثرت على أربع جثث وشخص مصاب فارق الحياة لاحقاً في المستشفى.

ولا يزال دافع الجريمة مجهولاً، غير أن سلطات إنفاذ القانون تعتقد أن المشتبه به انتحر، علماً بأنه لم يتم تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين أطلقوا النار.