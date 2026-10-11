العدل الأمريكية تحقق مع 5 شبكات إخبارية علّقت تغطية فعاليات ترمب

خبرني - فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا مع شبكات ABC وCBS وCNN وNBC و"فوكس نيوز" على خلفية تعليقها تغطية فعاليات الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن القنوات تلقت الجمعة إخطارًا من الوزارة بأنها تتحقق مما إذا كان قرار التعليق يشكل مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأضافت أن مسؤولي الوزارة طلبوا من القنوات تسليم مراسلات ومواد أخرى تتعلق بنظام البول الصحفي التلفزيوني في البيت الأبيض.

ويأتي التحقيق بعد أن أعلن ترامب حظرًا فوريًا على دخول مراسلي CNN وMS NOW (MSNBC سابقًا) وصحيفة Politico إلى المقر الرئاسي، متهمًا إياهم بنشر "أخبار مزيفة".

وردًا على ذلك، اتهمت تجمعات مهنية لصحفيي البيت الأبيض وعدد من القنوات الإدارة بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير، وأعلنت الامتناع عن تغطية فعاليات ترامب، بما في ذلك فوكس نيوز الموالية له، وقنوات ABC وCBS وNBC. وفي وقت لاحق، استأنفت القنوات الأمريكية تغطية فعاليات الرئيس.

ويأتي ذلك في أحدث تطورات العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية. وقد اتسمت هذه العلاقة بالخلافات، وأثارت تساؤلات متعددة بشأن التعديل الأول، وأسفرت عن فرض عقوبات وقيود على مراسلي البيت الأبيض والبنتاغون، وأدت إلى عدة دعاوى قضائية تشق طريقها عبر النظام القضائي الاتحادي.