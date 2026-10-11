رحيل صامت في ريعان الشباب.. وفاة نجل مبارك الهاجري زوج أحلام

خبرني - توفي علي مبارك محمد فاهد الهاجري نجل رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في عمر ثلاثة وثلاثين عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة مسيمير بدولة قطر، على أن يُستقبل المعزون من الرجال في منطقة الدفنة بدءا من مساء اليوم نفسه بعد صلاة المغرب. والراحل علي هو شقيق كل من محمد وفاهد.

وقد عبرت الفنانة أحلام الشامسي عن حزنها العميق لفقدان الشاب الراحل، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس": "رحمة الله عليك أيها الغالي علي، أسأل الله أن يعوض شبابك في الجنة".

وكشفت مصادر مقربة من العائلة أن الفقيد توفي أثناء نومه، وأن الوفاة ناتجة عن "الموت القلبي المفاجئ" (Sudden Cardiac Death)، وهي حالة تختلف عن الأزمات القلبية المعتادة، وتُصيب الفئة العمرية بين 12 و35 عاما.

ويحدث هذا النوع من الوفاة نتيجة خلل جيني يؤثر على النظام الكهربائي للقلب، حيث يدخل البطينان في حالة رجفان بطيني (Ventricular Fibrillation) تتسبب في توقف ضخ الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية، ما يؤدي إلى فقدان الوعي والوفاة خلال ثوان ما لم يتلق المريض إنعاشا قلبيا رئويا (CPR) وصدمة كهربائية بجهاز إزالة الرجفان.