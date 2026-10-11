نباتات منزلية تنقي الهواء من المواد المسرطنة

خبرني - حددت الدكتورة يكاتيرينا دوبروفينا، الأستاذة المشاركة بجامعة بيروغوف الطبية، النباتات الي تنقي الهواء داخل المنزل من ثاني أكسيد الكربون والمواد المسرطنة.

ووفقا لها، هذه النباتات تستخدم عملية التمثيل الضوئي CAM (أيض الحمض العصاري- Crassulacean acid metabolism ( CAM)، أي أنها تطلق الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون والمواد المسرطنة ليلا.

وتقول:"هناك خمسة نباتات مفضلة لتنقية الهواء. ويعتبر الصبار من أفضلها، لأنه يعمل كمولد للأكسجين ليلا ويعادل الفورمالديهايد بفعالية. أما الكلنكوة (الكالانشو-Kalanchoe، فيشبع غرفة النوم بالأكسجين ليلا ما يعزز جودة النوم. ويعتبر الذلب (لسان الجن -Sansevieria) رائدا في إنتاج الأكسجين ليلا، كما أنه ممتاز في ترشيح البنزين والفورمالديهايد (المواد المسرطنة)".

وتشير الطبيبة إلى أن نبات الغيلان (الكلوروفيتوم-Chlorophytum)، الذي لا يثري الهواء بالأكسجين فقط، بل يمتص الغبار والشوائب الضارة أيضا. أما نبات زنبق السلام (Peace lily)، (الاسم العلمي- Spathiphyllum) فيرطب الهواء على مدار الساعة وينقيه من المركبات السامة مثل الأسيتون والأمونيا والبنزين، وهي مواد مسرطنة.

ووفقا لها، يفضل وضع النباتات في غرفة النوم، على مسافة 0.5-2 متر من السرير.

وتقول: "ولكن لا داعي لتحويل غرفة النوم إلى دفيئة، حيث أن وجود نبتتين كبيرتين يعد مثاليا. لأن التربة الرطبة جدا في عدد كبير من الأصص قد يؤدي إلى نمو العفن إذا كانت الغرفة سيئة التهوية، ومن المهم أيضا تجنب ركود الرطوبة في غرفة النوم. والأهم من ذلك كله، تأكد من فحص ما إذا كان النبات ساما للحيوانات الأليفة قبل شرائه".